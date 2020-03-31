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Mardin'de çifte gökkuşağı

Mardin'de çifte gökkuşağıMARDİN'de etkisini gösteren sağanağın ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.

31.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:24
Mardin 'de çifte gökkuşağı
MARDİN'de etkisini gösteren sağanağın ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.
Mardin'de etkili olan gök gürültülü sağanak kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşle birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı, kentte renkli görüntüler oluşturdu. 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların balkon ve pencerelerden izlediği gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu. Mardin’de çifte gökkuşağı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Güncel

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Mardin'de çifte gökkuşağı
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