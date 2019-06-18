18.06.2019 20:22
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Mardin'de çıkan yangında 600 dönümlük alan kül oldu

Mardin

Mardin'de Midyat ile Nusaybin arasında çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm arazi kül oldu.

Mardin'de Midyat ile Nusaybin arasında çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm arazi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ile Nusaybin arasında Çağlar Mahallesi mevkiinde anızlık alanda çıkan yangına Nusaybin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Midyat'tan da takviye ekipler bölgeye gitti. Yaklaşık 600 dönüm arazinin küle döndüğü yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Nusaybin, Midyat, Mardin, 3. Sayfa

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