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Mardin'de "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi"

Mardin'in Ömerli ilçesinin Beşikkaya köyünde, "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi" hayata geçirildi.

11.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:18Mardin'de
'in ilçesinin Beşikkaya köyünde, "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi" hayata geçirildi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın öncülüğünde uygulanan proje ile öğrencilere saç kesimi hizmeti verildi.
Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan beraberinde 40 kişilik gönüllü ekip ile öğrencilere hizmet sundu.
Proje kapsamında daha sonra Mardin Beyaz Masa ekibi öğrencilerle oyun oynadı. Çocuklara ayrıca Vali Yaman tarafından gönderilen çeşitli hediyeler verildi.

Mustafa Yaman, Ömerli, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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