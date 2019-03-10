Mardin'de Çocuk Oyunları Festivali

Kaynak: DHA

ÇOCUK Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları festivali Mardin'de başladı.Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ÇOSKF tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları festivali bugün başladı. Festivale Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile çok sayıda davetli katıldı. Artuklu Spor Salonu'nda başlayan festivalde, ÇOSKF tarafından oluşturulan 40 okuldan 600 çocuğun yer aldığı takımlar, yaklaşık 6 hafta boyunca mendil kapmaca ve seksek oyunlarında yarışacak. Festival öncesi yarışmacılarca gösteri sergilendi.'BUGÜNE KADAR 250'NİN ÜZERİNDE ÇOCUK OYUN PARKI YAPTIK'Vali Yaman, festivalde yaptığı konuşmada, oyunlarında mücadele edecek çocukların bu sayede sosyalleşeceğini söyledi. Festivalde 600 çocuğun yarışmalara katıldığını ifade eden Yaman, "Çarpık yapılaşmadan dolayı oyun alanları yok. Yeni imar revizyonu yapıldı. Bundan sonra inşallah daha fazla oyun alanları oluşturuyoruz. Ayrıca bulunduğumuz her alanda sizlere oyun parkları yapıyoruz. Bugüne kadar 250'nin üzerinde çocuk oyun parkı yaptık. Çocukların güldüğü şehirler hep gülen şehirlerdir. Onun için de çocuk gülerse şehir güler dedik ve hep bu yönde çalışmalar yaptık. Mardinli çocukları kutluyorum. Hep şunu dedik; çocuk gönüllüsü şehir. Mardinli çocuklar ve kadınlar gülüyor. Mardin'de huzur iklimi hakim. Çocuk gülerse şehir güler diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2,5 senedir çocuklar için havuz, buz pateni, tiyatro, sinema etkinlikleri düzenlendik. Bu tür sportif, kültürel etkinlikleri, projelerimizi çocuklarla uyguluyoruz. Maksadımız Mardin'deki çocuklarımızın mutlu olması. Çocuklarımız için bu programlarımız devam edecek" diye konuştu.ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ise sokak oyunlarının çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Oyunlarımızın kaybedeni olmayacak. Buradaki bütün çocuklarımız birinci ilan edildi. Hepinize madalya vereceğiz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Yaman, ÇOSKF Başkanı Mutlu ve diğer davetliler, seksek oynadı. - Mardin