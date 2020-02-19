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Mardin'de 'Demhat' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Demhat' kod adlı, İ.A. isimli PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubunun, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut birliğine teslim olduğu açıklandı.

19.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:43Mardin'de 'Demhat' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Demhat' kod adlı, İ.A. isimli PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubunun, 'in Nusaybin ilçesinde hudut birliğine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığı'nın ortak ikna çalışması sonucu 'Demhat' kod adlı, İ.A. isimli terörist, teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına gelerek, hudut birliğine teslim oldu. Bu yıl sadece ikna yoluyla 39 kişinin teslim olduğu belirtildi.



Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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