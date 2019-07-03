03.07.2019 11:36
Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de doktor çiftin darbedilmesi

Mardin

Mardin'in Artuklu ilçesinde, doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki kişi gözaltına alındı.
Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'a, mesai sonrası kreşteki çocuklarını almak için gittikleri Yenişehir Mahallesi'nde saldırdığı iddia edilen C.B. ile beraberindeki kişi polis ekiplerince yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheli C.B'nin, usulsüz rapor almak istediği, bu talebine olumsuz yanıt veren doktorları darbettiği ileri sürüldü.
İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, darbedilen meslektaşlarının Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Doktor Davut Sakız'ın kafa travması nedeniyle beyin cerrahisi uzmanlarınca, Ayşe Sakız'ın ise vücut travması nedeniyle genel cerrahi servisinde takip edildiğini kaydeden Yavuz, zanlıların kısa sürede yakalandıklarını belirtti.
Kaynak: AA
Yenişehir, Artuklu, Mardin, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:45   Altınkum Halk Plajı'nda kaçak iskele tepkisi
11:45   Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB Komisyonu Başkanı oldu
11:45   Schalke 04'e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı
11:45   Esad rejimi Halep'e saldırdı: 1 ölü
11:45   ENKA Kültür Sanat "Don Kişot'um Ben" ile başladı
11:44   En havalı bisikleti yaptı
11:44   Çiftlikte çalışarak tatil