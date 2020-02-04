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Mardin'de "Dünya Kanser Günü" etkinliği

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

04.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:02Mardin'de
İl Sağlık Müdürlüğünce, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen etkinlik kapsamında, kansere dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara broşürler ve portakallar üzerine kanser teşhisinin önemiyle ilgili kısa bilgiler yazılarak dağıtıldı.
Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl ülke genelinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.
Kanserde erken teşhise dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak ve halkı bilgilendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendiklerini kaydeden Yavuz, "Stant açılmış, Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM çalışanlarımızın iş birliğiyle üzerinde bilgilendirme notlarının bulunduğu portakallar vatandaşlara dağıtılmıştır." dedi.
Geçen yıl 34 bin 676 kişinin taramasının ücretsiz yapıldığını bildiren Yavuz, hastaların tarama sonrası tanı amacıyla ilgili uzmanlara yönlendirilerek erken tanı konulmasının sağlandığını aktardı.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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