Mardin'de eğitime ara verilen okulların listesi açıklandı

Mardin Valiliği, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde eğitime 3 gün ara verilen okulları açıkladı.

Mardin Valiliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Valilik, 3 gün boyunca eğitime ara verilen okulların sayısının 146 olduğunu açıkladı. Artuklu ilçesinde eğitime ara verilen okulların isimleri şöyle:

"Nur İlkokulu, Sakalar İlkokulu, Arpatepe İlkokulu, Arpatepe Ortaokulu, Aşağıhatunlu İlkokulu, Yukarıhatunlu İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Bereketli İlkokulu, Toruntepe İlkokulu, Güneyli İlkokulu, Dibektaş İlkokulu, Düzlük İlkokulu, Çukuryurt İlkokulu, Yeniköy İlkokulu, Çıplaktepe İlkokulu, Kuyulu İlkokulu, Çalışlı İlkokulu, Tozan İlkokulu, Tilkitepe İlkokulu, Mahmut Esat Atay İlkokulu, Çağdaş Yaşam İlkokulu."

Kızıltepe'de eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde:

"Küçükboğaziye İlkokulu, Çıplak İlkokulu, Sevimli İlkokulu, Taşlıca İlkokulu, Taşlıca Ortaokulu, Kuyucak İlkokulu, Haznedar İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Akdoğan Ortaokulu, Şenyurt İlkokulu, Şenyurt Ortaokulu, Elmalı İlkokulu, Odaköy İlkokulu, Beşik İlkokulu, Tosunlu İlkokulu, Çicekli İlkokulu."

(İHA)

Kaynak: İHA