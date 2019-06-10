Mardin'de ekili tarlada yangın

Mardin
'in Midyat
ilçesinde, kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında ekili arazi kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi Zeytin
Dere mevkiinde bir taş işleme atölyesine ait elektrik nakil hattında bulunan sigortalardan çıkan kıvılcımların, yerde bulunan kuru otlara temas etmesi üzerine yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda, çiftçiye ait 9 dönümlük arpa tarlasının 5 dönümü kullanılamaz hale gelirken 4 dönümlük bölüm, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Jandarma
ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İHA
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