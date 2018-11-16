Mardin
'de elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ
(TEİAŞ) tarafından hat düzenleme çalışması nedeniyle 18 Kasım'da 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Elektrik kesintisinden, Kızıltepe
ilçesinde bağlı Büyüktepe, Cumhuriyet, Dunaysır, Ekinlik, Elbeyli
, Ersoylu, Eskin, Eymirli, Gözlüce
, Harmandüzü, Haznedar, Koçhisar, Koçlu, Mezopotamya
, Şahkullubey, Sevimli, Tepebaşı
, Yaşarköy, Yenikent
, Yenimahalle
, Yoldere ve Çınarcık
Mahalleleri ile Artuklu
ilçesine bağlı Gökçe
, Yukarı Azıklı, OSB
ve Aşağı Azıklı mahalleleri etkilenecek.
Türkiye Elektrik İletim AŞ,Mardin