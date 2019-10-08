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Mardin'de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panolarını yerinden söken zanlılardan 1'i tutuklanırken 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

08.10.2019 17:05Mardin'de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panolarını yerinden söken zanlılardan 1'i tutuklanırken 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dicle Elektrik 8 Mart Mahallesi'nde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından video görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri kimliği belirlenen 3 kişiden birini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 8 Mart, Dicle, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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