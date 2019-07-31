Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de emniyet personeline altın

Mardin'de evlenen, çocuğunu sünnet ettiren ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.

31.07.2019 17:43
Mardin'de emniyet personeline altın
Mardin'de evlenen, çocuğunu sünnet ettiren ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 75 bekçi ve polis memuru için program düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.
Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğuna dikkati çeken Onar, "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Onar ve emniyet müdür yardımcıları daha sonra personele altın hediye ederek, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Mehmet Aktaş, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56   Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı
23:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   BM raportörlerinden AA foto muhabiri için İsrail'e çağrı
23:54   İspanya'da Burger King'in çalışanlarına uyguladığı sakal yasağı kaldırıldı
23:53   Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son buldu
23:51   Sulama kanalına giren Afgan genç boğuldu