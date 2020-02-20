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Mardin'de engelli bireylere yönelik çalıştay düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylere yönelik bir çalıştay düzenlendi.

20.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:54Mardin'de engelli bireylere yönelik çalıştay düzenledi
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylere yönelik bir çalıştay düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü tarafından, Kent AŞ Toplantı Salonunda farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylere yönelik çalıştay yapıldı.
Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye, il milli eğitim ile ilçe rehberlik ve araştırma merkezinden temsilciler katıldı.
Çalıştayda, şehir genelinde özel gereksinimle ve özel eğitim gerektiren bireylere yönelik, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler, uygulama örnekleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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