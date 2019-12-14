Haberler » Güncel » Mardin'de engelli vatandaşlara iş imkanı - Haber

Mardin'de engelli vatandaşlara iş imkanı

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli vatandaşlara iş imkanı sunuyor.

14.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:12Mardin'de engelli vatandaşlara iş imkanı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli vatandaşlara iş imkanı sunuyor.


Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Eti Bakır Anonim Şirketi aracılığıyla 13 engelli vatandaş istihdam edecek. Yapılacak alım için başvur yapmak isteyen engelli vatandaşlardan sadece yüzde 40 engelli raporu şartı aranacak. İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Toplu iş görüşmesinin 20 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşeceğini belirten Akın, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamda sürekliliklerinin ve sosyal güvencelerinin sağlanması, girişimlerinin desteklenmesi için çalışıyoruz. Engelli iş koçlarımız ile engelli bireyin en doğru işe en kısa sürede yerleşmesi ve işe uyumlarının desteklenmesine kadar hizmet sunarak istihdamlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konferans Salonumuzda gerçekleşecek olan toplu iş görüşmesine bütün engelli vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. - MARDİN


Mardin, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
16:49 Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı - Haber
16:49 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Haber
16:49 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu - Haber
16:43 Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 16:52:20