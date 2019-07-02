02.07.2019 16:40
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Mardin'de eski eş dehşeti

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, eski karısı H.D.'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında darp etti. Şahıs, hızını alamayarak eski eşini bıçakladı. Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kızıltepe , Tepebaşı , Mardin , Güncel

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