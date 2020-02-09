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Mardin'de evde çıkan yangında ölen anne ve 3 çocuğunun cenazesi defnedildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yangın çıkan evde hayatını kaybeden anne ile 3 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

09.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:54Mardin'de evde çıkan yangında ölen anne ve 3 çocuğunun cenazesi defnedildi
'in ilçesinde yangın çıkan evde hayatını kaybeden anne ile 3 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden anne Nisan Tur ile çocukları Lorin (8), Gül (5) ile 6 aylık Miray'ın cenazeleri ilçeye getirildi.
Tezne Camisindeki cenaze namazı Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından kıldırıldı.
3 kardeş aynı mezarda
Buradan anne ve çocukların cenazeleri yakınlarının yaktığı Kürtçe ağıtlar eşliğinde aile mezarlığına getirildi. Burada önce Nisa defnedilirken, çocukları Lorin, Gül ile Miray'ın cenazesi aynı mezara konuldu.
Çocukların babası Yunus Tur ise ayakta durmakta zorluk çekti.
Cenazeye Mazıdağı Kaymakam Vekili Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da katıldı.

Mazıdağı, Mardin, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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