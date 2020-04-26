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Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi

Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Mardinliler, gezi otobüsünden seslendirilen 3 dilde ilahi dinletisiyle moral buluyor.

26.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:38
Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Mardinliler, gezi otobüsünden seslendirilen 3 dilde ilahi dinletisiyle moral buluyor.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayanlar için ramazan ayının başlamasıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi düzenliyor.
Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık gezi otobüsünde merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi. Vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak ilahi ziyafetine eşlik etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlara moral desteği sağladıklarını ifade ederek, "Hemşehrilerimizin gerek temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz gerekse de morallerini yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi konservatuar sanatçılarından oluşan ekibimiz, ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan hemşehrilerimizin moralini yüksek tutmak için üstü açık tur aracıyla ramazan ayı boyunca ekibimiz ilahiler seslendirecek. Tüm hemşehrilerimin mübarek ramazan ayını tebrik eder, inşallah, hemşehrilerimizle bu zor zamanları hep birlikte aşacağız" dedi. Mardin’de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Güncel , Haber
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