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Mardin'de evlat dehşeti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde psikolojik tedavi gören 18 yaşındaki genç, bıçakla annesini öldürüp. babasını ağır yaraladı.

12.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:37
Mardin'de evlat dehşeti
Mardin 'in Dargeçit ilçesinde psikolojik tedavi gören 18 yaşındaki genç, bıçakla annesini öldürüp. babasını ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde anne ve babası ile yaşayan F.B. (18), girdiği bunalım sonucu dün gece eline aldığı bıçakla annesi L.B.'ye saldırdı. Annesini boğazını keserek öldüren F.B., daha sonra babası Ş.B.'ye saldırıp boynundan ağır yaraladı. Mahalle sakinlerinin sesleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, L.B.'nin öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan eşini ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz babanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, annenin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen F.B., olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Sümer Mahallesi, Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa

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