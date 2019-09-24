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Mardin'de fetö operasyonu: 6 gözaltı

MARDİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 16:27Mardin'de fetö operasyonu: 6 gözaltı
MARDİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı. Bunun üzerine Mardin, Adana, Konya, Osmaniye, Mersin, İzmir ve Ankara'da 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.



Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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