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Mardin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

07.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:33Mardin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı olan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Söz konusu operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı açıklandı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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