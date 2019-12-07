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Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

07.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:48Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, evlerdeki aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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