Mardin'de firari hükümlü, ruhsatsız tabancayla yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ruhsatsız tabancayla yakalandı.
28.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:40
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Kızıltepe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 18 suçtan aranan ve 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, ismi açıklanmayan hükümlüyü ruhsatsız tabancayla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kızıltepe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 18 suçtan aranan ve 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, ismi açıklanmayan hükümlüyü ruhsatsız tabancayla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA