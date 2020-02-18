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Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

18.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:54Mardin'de firari hükümlü yakalandı
'in ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik uygulama yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde, polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan H.A'nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A. daha sonra cezaevine gönderildi.
Öte yandan iş yerleri ve kurumlardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda ise hırsızlık şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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