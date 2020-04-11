Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.B'yi yakaladı.
A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA