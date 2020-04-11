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Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.B'yi yakaladı.
A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel
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