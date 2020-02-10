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Mardin'de göçmen kaçakçılığı ve terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PYD üyelerinin yurda yasa dışı yollardan girmesini sağladıkları iddia edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

10.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:30Mardin'de göçmen kaçakçılığı ve terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
'in ilçesinde terör örgütü PYD üyelerinin yurda yasa dışı yollardan girmesini sağladıkları iddia edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye uyruklu S.R. ve M.H'nin göçmen kaçakçılığı yaptıkları, PYD mensuplarının yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmesini sağladıkları tespit edildi.
Takibe alınan S.R. ve M.H. ile beraberindeki S.A, E.X. ve Ahmet Fereç Halil'in bulunduğu araç, Suriye sınırına sıfır noktadaki Şenyurt Mahallesi'nde durduruldu.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden Halil'in, terör örgütü PYD'ye geçen yıl katıldığını, örgütte "Berhudan" kod adını kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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