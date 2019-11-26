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Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski belediye başkanları Nalan Özaydın, Gülistan Öncü ve Mülkiye Esmez tutuklandı.

26.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:56

'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan , Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nalan Özaydın, Gülistan Öncü ve Mülkiye Esmez emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Özaydın, Öncü ve Esmez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özaydın, Öncü ve Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmış, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 eski belediye başkanı yakalanmıştı.

Nalan Özaydın - Gülistan Öncü - Mülkiye Esmez

NE OLMUŞTU?

Haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle Özaydın, Öncü ve Esmez, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Mazıdağı, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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