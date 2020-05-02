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Mardin'de, günde 300 koronavirüs testi yapacak laboratuvar kuruldu

Mardin'de, günde 300 koronavirüs testi yapacak laboratuvar kurulduMARDİN Devlet Hastanesi'nde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen koronavirüs PCR laboratuvarında, günlük 300 test yapılabilecek.

02.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:23
Mardin'de, günde 300 koronavirüs testi yapacak laboratuvar kuruldu
MARDİN Devlet Hastanesi'nde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen koronavirüs PCR laboratuvarında, günlük 300 test yapılabilecek. Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde, 24 saatte 300 test yapılabilecek kapasiteli koronavirüs PCR laboratuvarı kuruldu. Kit sayısının artırılmasıyla bu sayı 700'e kadar çıkabilecek.
'TAM KAPASİTE ÇALIŞMAYA BAŞLANDI'
PCR tanı laboratuvarında, 3 gruptan oluşan 18 kişilik sağlık ekibi, aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca ulaşıyor. Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs itibarıyla Mardin Devlet Hastanesi PCR laboratuvarının yetkili laboratuvarı olarak görevlendirildiğini anlatan Başhekim Uzm. Dr. Alpay Tuncar, "Öncelikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçen kamu kurumlarına teşekkür ederiz. Kısa sürede laboratuvarımızı kurduk. Tam kapasite çalışmaya başlandı. Şu an için günde 300 test kapasitesiyle çalışıyoruz, ama test kapasitesi olarak günlük 600-700'e çıkabiliriz. Bu laboratuvar şu an için virüslerde bulunan DNA ve RNA dediğimiz zincirlerin tespitinde bize fayda sağlıyor. Bu amaçla kullanıyoruz. Şu an sadece koronavirüs için kullanacağız. Ama bir müddet sonra diğer testlerde de rahatlıkla kullanabileceğiz" dedi.
'GELEN TESTLERİ AYNI GÜN İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRIYORUZ'
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise PCR laboratuvarının 24 saate kurulduğunu ifade ederek, laboratuvarda birçok testin yapılabileceğini söyledi. Yavuz, "Bakanlığımızın onay vermesiyle ekiplerimiz halkımıza hizmet için hızlı bir şekilde seferber olarak 24 saat gibi kısa bir sürede gerek inşaat sürecini gerekse de tıbbı cihaz konusundaki bütün eksiklikleri gidererek hizmete aldılar. Mardin Devlet Hastanesi, pandeminin tespiti ve bulaş riskini izole etmek maksadıyla test sayısının artırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina süreci ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çok kısa sürede PCR laboratuvarını kurdu. Laboratuvarda sadece PCR testi yapılmamakta, birçok alanda da test yapılmaktadır. Aynı gün içerisinde gelen testleri yine aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Şu anda Mardin ilinde tek yetkili Covid-19 laboratuvarı olarak çalışmaktayız" diye konuştu. Mardin’de, günde 300 koronavirüs testi yapacak laboratuvar kuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Mardin, Güncel, Haber

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