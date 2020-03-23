Mardin'de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, Serinkanya bölgesinde gizlendiği tespit edilen terörist, el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirildi.
23.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:10
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, Serinkanya bölgesinde gizlendiği tespit edilen terörist, el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar özel birlik operasyonu icra edildi. Sözde Ömeryan bölgesinde kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 21 komando timinin katıldığı operasyonda Renas kod adlı Kutbettin Saltan isimli teröristin timlerin üzerine el bombası atmak üzereyken silahla birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlara devam ettiği kaydedildi. - MARDİN
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar özel birlik operasyonu icra edildi. Sözde Ömeryan bölgesinde kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 21 komando timinin katıldığı operasyonda Renas kod adlı Kutbettin Saltan isimli teröristin timlerin üzerine el bombası atmak üzereyken silahla birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlara devam ettiği kaydedildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa