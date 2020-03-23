Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mardin'de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında bulunan terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Mardin'de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında bulunan terörist etkisiz hale getirildi Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, Serinkanya bölgesinde gizlendiği tespit edilen terörist, el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirildi.

23.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:42
Mardin 'de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında bulunan terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, Serinkanya bölgesinde gizlendiği tespit edilen terörist, el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar özel birlik operasyonu icra edildi. Sözde Ömeryan bölgesinde kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 21 komando timinin katıldığı operasyonda Renas kod adlı Kutbettin Saltan isimli teröristin timlerin üzerine el bombası atmak üzereyken silah ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlara devam ettiği kaydedildi. Mardin’de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Mardin'de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında bulunan terörist etkisiz hale getirildi
Etiketler : Jandarma, Mardin, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Sağlık ekipleri şüpheli vak'aya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi - Haberler Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi - Haberler Simit az kalsın öldürüyordu - Haberler Manisa'daki parklarda polis nöbeti - Haberler Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı - Haberler Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Loading