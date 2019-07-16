16.07.2019 15:41
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Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Y.Y. idaresindeki 21 BJ 637 plakalı hafif ticari araç, Kızıltepe- Viranşehir kara yolunun Sürekli Mahallesi'nde tali yoldan çıkan Suriyeli Samir Yusuf'un kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Yusuf, hayatını kaybetti.
Yusuf'un cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü M.Y.Y. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Viranşehir, Kızıltepe, Suriye, Mardin, Güncel

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