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Mardin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 11 kişi PKK/KCK operasyonda gözaltına alındı

Mardin'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

29.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:10Mardin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 11 kişi PKK/KCK operasyonda gözaltına alındı
'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ile birlikte 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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29.02.2020 18:49:54