Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli

MARDİN'de, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

20.08.2019 16:24 Mardin'de HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli
MARDİN'de, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki göstermek amacıyla aralarında HDP'li vekiller Tuma Çelik, Ömer Öcalan, Hüseyin Kaçmaz'ın da yer aldığı grup, bir araya geldi. İstasyon Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, eylem yapmak isteyen HDP'lilerin dağılması için polis uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen izinsiz eylemini sürdüren grup, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Müdahale sırasında 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Mardin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:24   ABD Başkanı Trump'ın "Keşmir" girişimi
17:24   Uşak Üniversitesinde kayıt dönemi sürüyor
17:24   Osmaniye'de "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi
17:24   Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
17:23   Sağanak yağmur altında deniz keyfi
17:22   Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü
17:21   En küçük hacı 15 aylık Amine