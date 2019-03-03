Mardin'de Hedef 5 Milyon Turist

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HALİL İBRAHİM SİNCAR - Geçen sene 3 milyon turiste ev sahipliği yapan hoşgörü kenti Mardin'de, bu yıl da 5 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak tanımlanan büyülü kent Mardin'de, turizmde yakalanan ivmenin bu yıl da sürdürülmesi amaçlanıyor.Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Mardin'de, mart ve nisan aylarında yapılan rezervasyonlarla otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.Ziyaretçilerin gözdesi haline gelen kentte, turizm sezonu için hazırlıklar sürüyor."Hedefimiz yeni rekorlar kırmak"Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzurun sağlanmasının ardından, turizmin altyapısının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.Yaman, kültürel ve sanatsal faaliyetler, festivallerle kentte huzuru sürdürdüklerini dile getirerek, "Mardin huzura alıştı, huzurun şehri, huzurun başkenti oldu." dedi.Huzur sayesinde turizm sezonunun kentte 12 aya yayılmasının sağlandığına işaret eden Yaman, "2018 yılında turist sayında rekor kırıldı. Günübirlik ziyaretlerle 3 milyonun üzerinde misafir geldi. Artık hedefimiz yeni rekorlar kırmak. Bu yıl da 5 milyon turist bekliyoruz." diye konuştu.Geçmişte kış sezonunda turist ağırlayamadıklarını aktaran Yaman, artık yarıyıl tatilinde dahi yatakların dolduğunu vurguladı.Yaman, kentte esnaf ve yatırımcıların da yüzünün güldüğüne dikkati çekerek, "Rezervasyonlarımız iyi. Mardin'in bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu huzur sürecek ve bereketli kazançları olacak esnafımızın." ifadelerini kullandı."Nisanda neredeyse yer kalmadı"Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, geçmişte turizmde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anımsatarak, son 2 yılda bu sıkıntının sona erdiğini belirtti.49 otel ve 6 bin 500 yatak kapasiteli kentte, geçen sene turizmde ciddi bir rekor kırdıklarını dile getiren Güngör, bu yıl da beklentilerinin yüksek olduğuna işaret etti.Güngör, yapılan anketlerin her 10 kişiden 7'sinin Mardin'i görmek istediği yönünde olduğunu anlatarak, "Mardin şu anda çok popüler. 2019 yılında da geçen yılın rekorunu kırmak istiyoruz. Bir milyon konaklayan ve günübirlik ziyaretlerle 5 milyona ulaşmayı hedefliyoruz. Ocak ve şubat ayı beklediğimizin üzerinde seyretti. Mart ayında doluluğumuz yüksek. Nisanda ise neredeyse yer kalmadı." şeklinde konuştu."Dünyanın gözü şu anda Mardin'de. Mardin Avrupa'da da konuşuluyor. Bu açıdan talepler yoğun." ifadelerini kullanan Güngör, bu talebe en iyi şekilde karışlık vermeye çalıştıklarını aktardı."Gümbür gümbür bir sezon bizi bekliyor"Turizm seyahat acentası sahibi İsmail Sincar, geçen sene iyi bir sezon geçirdiklerini hatırlatarak, bu yılın da çok başarılı geçeceğine inandıklarını belirtti.Bu yıl beklentilerinin daha da yükseldiğini kaydeden Sincar, şöyle konuştu:"Mart ayında turizm canlanmaya başladı. Nisan, mayıs ayında oteller dolu. Gümbür gümbür bir sezon bizi bekliyor. Güzel bir ivme yakaladık. 2019 yılında daha güzel noktalara gideceğimizin işaretini aldık.""Mardin turizmde kabuğunu kırdı"Tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nda görevli İshak Bayyiğit, Mardin'in turizm potansiyeli açısından hak ettiği konuma hızla ilerlediğini belirterek, kentte turizmde sürekliliğin sağlanmasına yönelik adımlar atıldığını söyledi.Güven ve huzur ortamının sağlanmasından sonra turizm hareketliliğinin gözle görülür hale geldiğine işaret eden Bayyiğit, "Anahtar kelime 'güvenlik.' Güvenlik ve turizm birbiriyle doğru orantılı. Mardin turizmde kabuğunu kırdı. Kültür ve inanç potansiyeli açısından Mardin'in bir eşi daha yok. Mardin'e herkesi bekliyoruz." diye konuştu.Adıyaman'dan gelen Gökmen Karakaşlı, Mardin'i çok beğendiğini, kenti son derece huzurlu bulduğunu aktardı."Mardin, doğası ve insanı ile eşi bulunmaz bir şehir." ifadesini kullanan Karakaşlı, terörden büyük sıkıntılar çeken kentin huzura kavuşmasından mutluluk duyduğunu belirtti.Karakaşlı, "Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman olsun, Güneydoğu'daki bütün şehirlerimiz gayet huzurlu bir şekilde gezilebilir. Buradaki insanlar gerçekten sıcakkanlı, hoşgörülü ve misafirperver. Yemekler mükemmel. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.Asya Tatlıbağ da Mardin'e hayran kaldığını belirterek, kenti beklediğinden çok daha güzel bulduğunu ifade etti.