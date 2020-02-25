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Mardin'de hırsızlar duvarı delip DEDAŞ binasına girdi

Mardin'de hırsızlar bir binanın duvarını delip Dicle Elektrik AŞ Kızıltepe Müşteri Hizmetleri Merkezine girdi.

25.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22Mardin'de hırsızlar duvarı delip DEDAŞ binasına girdi
'de hırsızlar bir binanın duvarını delip Elektrik AŞ Müşteri Hizmetleri Merkezine girdi.

Olay Kızıltepe Yeni Mahalle eski Hükümet Konağı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Dicle Elektrik AŞ Kızıltepe Müşteri Hizmetleri Merkezinin bulunduğu binanın arka kısmındaki duvarı kırıp içeri girdi. Sabah saatlerinde işbaşı yapmak için içeri giren çalışanlar durumu fark edince polis ekiplerine verdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bina içinde yaptığı çalışma devam ediyor. - MARDİN

Yeni Mahalle, Kızıltepe, Mardin, Dicle, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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