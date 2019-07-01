01.07.2019 16:47
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Mardin'de hırsızlık zanlıları tutuklandı

Mardin

Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mardin 'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin'de bazı ev ve iş yerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 4 hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlının gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların üst aramalarında tabanca, 17 çeyrek altın 3 yüzük, 2 küpe, 2 kolye ve 218 lira, araç içerisinde yapılan kontrolde ise zincir, 3 tornavida, 2 cep telefonu ile hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, zanlıların sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Mardin , Güncel

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