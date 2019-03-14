Mardin'de Hükümlülere Arıcılık Eğitimi

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Mardin'in Midyat ilçesinde Denetimli Serbestlik İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursta, arıcılık eğitimini tamamlayan hükümlülere sertifikaları verildi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen törende, 72 saatlik kursun sonucunda başarılı olan 8 kursiyere sertifikaları verildi.Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, yaptığı konuşmada, hükümlülere birçok konuda hizmetlerde bulunduklarını söyledi.Akkiraz, "Meslek edindirme kurslarında birçok hizmetlerimiz olacak. Hükümlülerin bir meslek sahibi olmalarından çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hayatlarına daha güzel ve başarılı bir şekilde devam ederler." dedi.