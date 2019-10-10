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Mardin'de huzur ve güven ortamı sürüyor

Mardin'de turizmciler Barış Pınarı Harekatı'nın bölge turizmini etkilemediğini huzur içinde turistlerin gezilerini sürdürdüğünü kaydetti.

10.10.2019 18:34Mardin'de huzur ve güven ortamı sürüyor
Mardin'de turizmciler Barış Pınarı Harekatı'nın bölge turizmini etkilemediğini huzur içinde turistlerin gezilerini sürdürdüğünü kaydetti.

Mardin'de turizmciler sınır bölgesinde yaşanan olayların Mardin merkez ve ilçelerine etki etmediğini ifade ederek bölgede otel rezervasyonlarının yüzde 100'lük doluluk oranında olduğu ve turistlerin rahatlıkla gezdiğini kaydetti.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Mardin Suriye sınır hattında gerçekleşen terör hattının temizlendiği Barış Pınarı Harekatı'nın Mardin merkez ile ilgisi olmadığını, Mardin'de sonbaharda yaşanan huzur ve güven ortamının devletin desteği ile sürdüğünü kaydetti. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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