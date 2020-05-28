Mardin'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camileri dezenfekte etti.

Mardin'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edildi
28.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:55
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camileri dezenfekte etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak şehir genelindeki camilerde dezenfekte çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda merkez Artuklu ilçesinde belirlenen 40 cami, Kızıltepe 27 cami olmak üzere şehir genelinde İl Müftülüğünce belirlenen 180 camide dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirilecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, il genelinde vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. İl genelindeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, İl Müftülüğünce ibadet için belirlenen camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını hızla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini istiyoruz. 29 Mayıs Cuma günü camiler ibadete açılacak. Vatandaşlarımız, belirlenen kurallara uyarak ibadetlerini yerine getireceklerine inanıyorum. Bizler bu süreçte kurallara ne kadar uyarsak en kısa sürede virüsten kurtularak normal hayatımıza döneriz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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