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Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımlarına başladı.

18.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:06Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımlarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca sosyal inceleme neticesinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek, sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda sosyal incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalara şekil verdiklerini söyledi. Sosyal sorumluluk projelerinin aralıksız sürdürüleceğini belirten Vali Yaman, "İlimizde her yönüyle çalışmalarımızı yapıyor ve hemşehrilerimizin beklentilerini yerine getiriyoruz. Bizler sosyal sorumluluklarımızı da her zaman ön plana alarak ihtiyaç sahipleri hemşehrilerimizin hep yanında yer aldık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Bu noktada sosyal sorumluluk projelerinde gerek Mardinmasa birimimiz gerekse Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla vatandaşlarımızı mutlu ettik. Belediyemizin imkanlarını gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Gıda yardımı ile yüzleri gülen aileler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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