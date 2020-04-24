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Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

24.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:30
Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi'nde Çalgıcı ve Önen ailesi fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bu arada 17 yaşındaki D. Önen, pompalı tüfekle tartıştıkları Çalgıcı ailesine ait bir evin kapısına ateş etti.
Bu sırada kapının arkasında bulunan 16 yaşındaki Berfin Çalgıcı başından ağır yaralandı.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Çalgıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçlerince D. Önen gözaltına alındı.
Bu arada Önen ailesine ait bir ev de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Çıkan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel , Haber
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