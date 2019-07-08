08.07.2019 22:31
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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Mardin

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Yolbaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavga olay yerine giden jandarma ekibinin ve mahalle sakinlerinin araya girmesiyle son bulurken, kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için güvenlik önemlerini alarak, geniş çaplı soruşma başlattı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Jandarma, Artuklu, Mardin, kavga, 3. Sayfa

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