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Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

09.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:22
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Mardin 'in Dargeçit ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dargeçit-Midyat yolu Sümer Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 AAP 086 plakalı otomobil ile 06 DN 3332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın çarpışmanın etkisiyle yan yattığı kazada, sürücülerin de arasında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa
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