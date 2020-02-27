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Mardin'de iki kez cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden iki kez firar eden hükümlü yakalandı.

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32Mardin'de iki kez cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
'in ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden iki kez firar eden hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden firar ettikten sonra uzun süre 'ta daha sonra Kızıltepe ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen Salih A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari Salih A'yı gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki kez cezaevinden firar ettiği öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Kızıltepe, Şırnak, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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