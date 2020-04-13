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Mardin'de iki mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde birer mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:20
Mardin'de iki mahalle karantinaya alındı
Mardin 'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde birer mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesinin Gümüşyuva Mahallesi ile Artuklu'nun Bağlıca Mahallesine, Kovid-19 salgını nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek ve durumun kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Artuklu İlçe Hıfzıssıha Kurulu ve Mazıdağı İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından saat 12.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında söz konusu mahallelere giriş ve çıkışa izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Mazıdağı, Artuklu, Mardin, Güncel
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