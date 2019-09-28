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Mardin'de iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

28.09.2019 16:22Mardin'de iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Derik ilçesinin Atlı Mahallesi kırsal alanında bulunan bir eve, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timlerince yapılan operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Teröristlerin etkisiz hale getirildiği evde yapılan aramada, uzun namlulu silah, tabanca, 2 el bombası, 3 av tüfeği, 6 şarjör, 202 fişek, 2 radyo ve 2 güneş panelinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Mardin, Derik, Güncel

Kaynak: AA

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