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Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı

Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandıMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı.

22.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:40
Mardin 'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı. Sürücünün, tehlikeli şekilde araç kullandığını görenler gözlerine inanamadı.
Kızıltepe'nin Sanayi Mahallesi'nde kimliği belirsiz sürücü, 711 sokaktayken hareket halindeki plakası alınamayan kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Sürücü, ayaklarıyla direksiyona yön vererek yüksek sesle müzik dinlemeyi de ihmal etmediği aracı tehlikeli şekilde kullandı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği sürücü, aracı bir süre tehlikeli şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu. Mardin’de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı

Kaynak: DHA

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Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı
Etiketler : Kızıltepe, Mardin, Güncel

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