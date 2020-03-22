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Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı (2)

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİMardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullanan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

22.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:51
Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı (2)

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullanan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsünün Ramazan Karaaslan olduğunu belirledi. Ekipler, Selehaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde Ramazan Karaaslan'ı gözaltına alırken, kamyonet ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Mehmet Ali DİNLER/ KIZITEPE (Mardin),


Kaynak: DHA

Etiketler : Kızıltepe, Mardin, Polis, Güncel

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