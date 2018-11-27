Mardin'de İşçi Alımı Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

27 Kasım 2018 Salı 14:16



27 Kasım 2018 Salı 14:16

MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde kendisinden habersiz okul inşaatına işçi alınmasına sinirlenen muhtar, 1 kişiyi aracıyla ezerek ölümüne neden oldu.Olay, Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy Muhtarı Mustafa K. ile akrabaları arasında köy okuluna işçi alımı sırasında tartışma çıktı. Kendisinden habersiz işçi alımına sinirlenen Muhtar Mustafa K., aracıyla ismi öğrenilemeyen 24 yaşında ve 2 yıllık evli bir genci ezdi. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN