Mardin'de İstihdam Teşvik Toplantıları Devam Ediyor

Kaynak: İHA

İŞKUR ve SGK Mardin il müdürlükleri tarafından, istihdam konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda istihdam seferberliği 2019'un işverenlere sağladığı teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme yapıldı.İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, SGK İl Müdürü Abdülkerim Şahin, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Abdurrahim Yalçin, Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hamit Durgan ve davetliler katıldı.Toplantıda üyelere, istihdam seferberliği 2019'un, işverenlerin üzerindeki yükü alan teşvik ve destekleri anlatıldı. Programda muhasebecilere 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında işverenlere sunulan teşviklerden oluşan kısa çalışma ödeneğinin yararlanma şartları, uygulamaları ve başvurunun nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verildi.Program, işveren ve temsilcilerinin kısa çalışma ödeneği sorularıyla sona erdi. - MARDİN