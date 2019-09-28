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Mardin'de İtfaiye Haftası etkinliği

Mardin'de İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

28.09.2019 15:10Mardin'de İtfaiye Haftası etkinliği
Mardin'de İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında itfaiye araçlarıyla kent merkezinde konvoy gerçekleştirildi.

Vatandaşların ilgiyle karşıladığı itfaiyeciler caddede bulunan vatandaşlara hediyeler verdi, çocuklarla fotoğraf çektirdi.
İtfaiye Daire başkanı Hadi Çomaktekin ve itfaiye çalışanları makamında ağırlayan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kutsal bir görev üstlenen tüm personele teşekkür etti.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan İtfaiye Daire Başkanı Çomaktekin de itfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Özellikle dikkati çekmek için broşür ve hediyeler dağıttıklarını kaydeden Çomaktekin, şöyle dedi:
"Valimiz Mustafa Yaman'ın desteğiyle 13 yeni araç alındı ve 10 ilçemize dağılımı yapıldı. Özellikle anız mevsiminde anında müdahale etme adına teknolojik araçlar çok işimize yaradı. Mardin'de çok fazla yangın yok ama ovada anız yangını oluyor. Kurtarma çalışmamız oluyor. Arkadaşlarımız anında müdahalelerle gerekli tedbirleri alıyor."

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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